Wybory 2023. Gdzie najwięcej, a gdzie najmniej kandydatów. PKW o liczbach dotyczących wyborów

- Wyborców uprawnionych do głosowania jest 29 milionów 91 tysięcy 533 osoby, z tego 12 792 osoby to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a z kolei 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika. Ponadto wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych wynosi 262 641 osób, natomiast okręgowych komisji wyborczych - 345 osób - powiedział.