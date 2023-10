Wybory 2023. PKW podała frekwencję wyborczą na godzinę 12

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godzinę 12 wyniosła 22,59 procent - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie podlaskim, najniższą w województwie opolskim.

O godzinie 7 rano ruszyło głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023. Polacy wybierają dziś posłów i senatorów. Lokale wyborcze w całym kraju będą otwarte do godziny 21. Po ich zamknięciu zakończy się cisza wyborcza, a do wiadomości publicznej podane zostaną wyniki sondaży exit poll.

PKW o frekwencji

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował podczas konferencji prasowej tuż po godz. 13:30, że frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12 wyniosła 22,59 proc. Cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 12 wyniosła 18,14 proc.

Konferencja prasowa PKW TVN24

Przewodniczący PKW dodał, że najwyższa frekwencja o godz. 12 była w okręgu nr 14 (Nowy Sącz) i wyniosła 25,68 proc., a najniższa (19,75 proc.) była w okręgu nr 21 (Opole).

Najwyższa frekwencja w podlaskim, najniższa w opolskim

Jak podkreślił, najwyższą frekwencję odnotowano w woj. podlaskim. Wyniosła ona 25,23 proc. Drugie miejsce zajęło woj. małopolskie - 24,28 proc.

Frekwencja w poszczególnych województwach na godz. 12 PKW

Najniższa frekwencja była w woj. opolskim - 19,75 proc., drugie miejsce od końca zajęło woj. lubuskie - 20,82 proc., a trzecie miejsce od końca zajęło woj. świętokrzyskie - 20,85 proc.

Frekwencja w miastach

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował podczas konferencji prasowej, że "jeżeli chodzi o zbiorcze informacje w wybranych miastach, to są najczęściej miasta wojewódzkie".

- Najwyższa frekwencja w tej chwili na godzinę 12 to jest Białystok - 26,54 procenta - podkreślił. Z grafiki opublikowanej na konferencji PKW wynika, że na drugim miejscu jest Olsztyn - 25,62 proc., na trzecim jest Warszawa z frekwencją - 25,34 proc. Najniższa frekwencja była w Gdańsku - 17,53 proc., Lublinie - 22,84 proc. i Rzeszowie - 22,91 proc.

Frekwencja w wyborach na godzinę 12 w poszczególnych miastach PAP/Radek Pietruszka

W stosunku do liczby uprawnionych do głosowania najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska (powiat nowodworski, woj. pomorskie) - 52,98 proc.

Natomiast w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Pawłów (powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie) - 12,20 proc. - przekazał przewodniczący PKW.

PKW: nie odnotowano żadnych wydarzeń nadzwyczajnych

Marciniak przekazał na konferencji prasowej, że z informacji Komendy Głównej Policji wynika, że od ostatniego meldunku o godzinie 10 zgłoszono dwa przestępstwa określone w Kodeksie karnym: z art. 248 pkt 3 Kk - czyli niszczenie dokumentów wyborczych i referendalnych oraz dwa przestępstwa określone w Kodeksie wyborczym z art 497 a, czyli wyniesienie karty wyborczej.

- Jeśli chodzi natomiast o przestępstwa od ostatniego meldunku, to łącznie ta liczba urosła do 10 takich zdarzeń. Z kolei wykroczenia - łącznie od poprzedniego naszego spotkania - 19. W ten sposób łącznie przestępstw i wykroczeń od początku działań 173, a od ostatniego spotkania liczba wzrosła o 23 - powiedział.

Przedstawił opis jednego z takich zdarzeń. Przekazał, że policjanci zatrzymali w miejscowości Sokółka mężczyznę podejrzanego o to, że w niedzielę po otrzymaniu kart do głosowania w lokalu obwodowej komisji wyborczej wyniósł je z tego lokalu, choć nie był do tego uprawniony. Podkreślił, że to czyn naruszający art. 497 a Kodeksu wyborczego. - Karty nie zostały odzyskane, natomiast sprawca został zatrzymany i osadzony w areszcie - powiedział Marciniak.

- Warto też zaznaczyć, że nie odnotowano żadnych wydarzeń nadzwyczajnych, czy też jakichś wydarzeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg wyborów - zaznaczył przewodniczący PKW. Dodał, że jak wynika z informacji KGP, "zaangażowane siły i środki, które zostały skierowane do działań polegających na ochronie wyborów, jest to działanie narastające i można powiedzieć, że wszystkie siły zostały tutaj użyte".

Pytania o adnotację dotyczącą referendum

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak została zapytana podczas konferencji prasowej o sytuację, która - jak stwierdziła dziennikarka - miała miejsce w jednym z lokali wyborczych w Sopocie, gdzie komisja miała odnotować ołówkiem informację o tym, że wyborca nie chce głosować w referendum.

Pietrzak zaznaczyła, że jest to kazus, który był już omawiany. - W wytycznych jest to napisane. Nie ma mowy o tym, że jest ołówek i potem cokolwiek ścieramy. Ta adnotacja powinna być widoczna, tak jak w każdych, nie wiem, drukach ścisłego zarachowania - nie wolno nic zamazać, ołówkiem napisać, tylko się skreśla, tak żeby była widoczna adnotacja, która została skreślona i obok podpis członka komisji - wyjaśniła.

- Zwrócimy uwagę, jeżeli jest to konkretna komisja, bo to nam bardzo pomaga, jeżeli mamy numer konkretnej komisji - zapowiedziała.

Dopytywany, czy do tej pory PKW otrzymała jakieś oficjalne zgłoszenia dotyczące tej kwestii, przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że komisja nie otrzymała żadnych informacji o takim zdarzeniu.

- Zareagujemy od razu, przekażemy Okręgowej Komisji Wyborczej, żeby sprawdziła, czy to jest autentyczna wiadomość, czy być może ktoś po prostu umieścił tylko (wpis) w internecie, bo dużo pojawia się takich wiadomości, które budzą duże zdziwienie, i po sprawdzeniu, okazuje się, że to nie są prawdziwe - zaznaczył.

Szefowa KBW: jeśli wyborca omyłkowo weźmie kartę do głosowania, komisja ma obowiązek przyjąć ją z powrotem

Pietrzak została również zapytana o sytuację, kiedy wyborca bierze przez pomyłkę kartę referendalną, pomimo tego, że nie chce głosować w referendum, i karta "zostaje uznana za wziętą".

- Cały czas mówimy, że to prawo wyborcy, wybór w którym głosowaniu uczestniczy. Jeśli nawet omyłkowo weźmie kartę do tego głosowania, w którym uczestniczyć nie chce, to komisja ma obowiązek przyjąć tę kartę od wyborcy. Jeśli będzie miał jakiekolwiek problem, to nie odchodząc od stołu, powinien zatelefonować do okręgowej komisji wyborczej i przedstawić ten problem - zastrzegła Pietrzak.

Zapytana, co powinien zrobić wyborca, który nie może zalogować się do aplikacji mObywatel, Pietrzak odpowiedziała, że aplikacja mObywatel jest zupełnie poza nadzorem PKW.

- To nie zmienia faktu, że mamy bardzo szeroki katalog tych możliwości. Tak jak mówiłam: zawsze dokument ze zdjęciem, może to być nawet nieważny dowód osobisty czy paszport, legitymacja studencka, książeczka wojskowa. Naprawdę, tych dokumentów, w których mamy zdjęcie i na podstawie których komisja może stwierdzić naszą tożsamość. Bo to nie musi być ważny dokument, tylko komisja musi mieć możliwość stwierdzenia tożsamości wyborcy. Także, po prostu, trzeba się posiłkować jakimiś dokumentami - wyjaśniła szefowa KBW.

Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30.

