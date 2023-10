Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wygłosił we wtorek po południu oświadczenie, w którym zwrócił się "z gorącym apelem do pana prezydenta". - Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje - powiedział.

Donald Tusk: demokratyczne partie są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju

"Odbieram dziesiątki telefonów, maili z gratulacjami dla was"

- Odbieram dziesiątki telefonów, maili z gratulacjami dla was z całego świata. Bo cały świat rzeczywiście oniemiał, kiedy zobaczył te 73 procent (frekwencji - przyp. red.), 85 procent frekwencji w Warszawie . To są absolutnie historyczne momenty - kontynuował. Według danych ze 100 procent obwodów głosowania, frekwencja w tegorocznych wyborach wyniosła 74,38 procent .

Dodał, że "młody Białorusin, który jest na uchodźstwie tutaj w Polsce, uciekł przed (Alaksandrem - red.) Łukaszenką, napisał dzisiaj do nas, do Polaków takie słowa, żebyśmy docenili i żebyśmy dbali jak tylko potrafimy o demokrację". - Bo on (...) pierwszy raz w życiu widział coś takiego: taką frekwencję, że jest możliwe pokojowe przekazanie władzy, że opozycja przejmuje władzę. To są słowa bardzo, bardzo znaczące - dodał Tusk.