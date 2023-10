Czy można głosować, będąc na zwolnieniu? Co z głosowaniem ze szpitala i podczas izolacji

Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się już w najbliższą niedzielę. Czy można wziąć w nich udział, będąc na zwolnieniu lekarskim? Czy ZUS może wówczas zakwestionować prawo do zasiłku chorobowego? Wyjaśniamy, w rozmowie z radczynią prawną Aleksandrą Powierżą. Odpowiadamy też na pytania w sprawie głosowania na izolacji oraz ze szpitala.

Jak wynika z zapisów Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w okresie zwolnienia chorobowego należy powstrzymywać się od pracy zarobkowej. W przeciwnym razie można utracić prawo do zasiłku chorobowego. Do jego utraty może również przyczynić się "wykorzystanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia". Niejednoznaczność powyższego zapisu rodzi u niektórych pytania, co do możliwości wzięcia przez nich udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wyjaśniamy, jak jest.

Czy na zwolnieniu lekarskim można iść na wybory?

O to, czy w trakcie L4 można iść na wybory, zapytaliśmy radczynię prawną specjalizującą się w kwestiach prawa cywilnego i medycznego Aleksandrę Powierżę. - L4 to zaświadczenie, które wskazuje na niemożność pracy. Pójście na wybory, co do zasady, nie jest pracą - zaznacza specjalistka, jednocześnie wskazując na pewne rozróżnienie stosowane przy wystawianiu L4. Jak tłumaczy, lekarz, po ocenie stanu pacjenta, może bowiem wydać zwolnienie z kodem "może chodzić" bądź "musi leżeć".

W przypadku zwolnień chorobowych z kodem "może chodzić" przebywający na L4 mogą podejmować czynności takie, jak wyjście na spacer czy wyjście do sklepu. Kwestia udziału w wyborach nie budzi więc większych wątpliwości. - Wówczas w ogóle nie problemu – ocenia radczyni Powierża. Jako potwierdzenie możliwości wzięcia przez chorego udziału w wyborach przytacza decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2015 roku, zgodnie z którą osoby na zwolnieniu lekarskim mogą wykonywać zadania członka komisji wyborczej. - Skoro można być członkiem komisji wyborczej, to tym bardziej trudno stwierdzić, że pracownik, który przebywa na L4 i pójdzie na wybory wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z przeznaczeniem – dodaje ekspertka. - Wybory to nasze obywatelskie prawo. Inne przepisy nie powinny zabraniać nam udziału w tym święcie demokracji – dodaje Powierża.

Zapytana przez TVN24.pl o kwestię pracowników ze zwolnieniem chorobowym o kodzie "musi leżeć" radczyni prawna stwierdza, że "jest to już kwestia relacji lekarz-pacjent". W tym wypadku, jak dodaje, "pacjent powinien skonsultować swój stan zdrowia i to, co może, z lekarzem". - Jeśli lekarz kategorycznie zabroni nam wyjścia do lokalu wyborczego, to warto tego lekarza posłuchać. Nie jest to jednak kwestia prawna, a kwestia zdrowotna – kontynuuje ekspertka.

Głosowanie korespondencyjne podczas izolacji

Jeśli ze względu na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych wyborca nie może udać się osobiście do lokalu wyborczego, może on zgłosić chęć korespondencyjnego wzięcia udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych. W przypadku osób, które rozpoczęły izolację na mniej niż 5 dni przed wyborami, tj. 10 października, termin wnioskowania w tej sprawie upływa w piątek 13 października. Wnioski można składać za pomocą serwisu ePUAP. Osoby, które rozpoczęły kwarantannę przed wtorkiem 10 października nie mogą już wnioskować w tej sprawie.

Głosowanie w szpitalu. Jak wziąć udział?

Głowanie w zakładach leczniczych umożliwiają tworzone na ich terenie obwodowe komisje wyborcze. Co ważne, jeśli w dniu wyborów w danej placówce nie będzie przebywać 15 osób uprawnionych do głosowania, mogą nie zostać utworzone. Listę czynnych komisji można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Spisy wyborców, uprawnionych do oddania w nich głosu, tworzone są na podstawie aktualizowanych na bieżąco do 14 października list pacjentów. Oznacza to, że wszystkie osoby, które trafią do szpitala w przeddzień wyborów lub wcześniej będą mogły wziąć udział w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu RP. Nie muszą one w tym celu składać dodatkowych wniosków, dopisanie do listy wyborców nastąpi automatycznie.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które zostaną poddane hospitalizacji 15 października. Wówczas będą one mogły oddać głos w zorganizowanym terenie szpitala lokalu wyborczym wyłącznie za okazaniem zaświadczenia o prawie do głosowania. Wnioski o jego wydanie składać można było do 12 października.

Autor:jdw//am

Źródło: TVN24.pl, isap.sejm.gov.pl