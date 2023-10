Głosowanie korespondencyjnie: co zrobić z kartą do głosowania w referendum? PKW odpowiada

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Państwowej Komisji Wyborczej o przekazanie odpowiedzi na pytania o zasady udziału w wyborach osób głosujących korespondencyjnie, miedzy innymi czy muszą oni odesłać obwodowej komisji także kartę do głosowania w referendum. PKW odpowiedziała na wątpliwości.

Pytania do PKW w sprawie zasad udziału w wyborach osób głosujących korespondencyjnie wysłało 20 września Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON). Wątpliwości dotyczyły tego, czy każdorazowo w otrzymanym pakiecie wyborczym znajdować się będą, oprócz kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, także karty do głosowania w referendum. Mimo niezgłoszenia zamiaru wzięcia w nim udziału przez adresata pakietu.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy wyborca, który otrzyma pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum, może zagłosować wyłącznie w wyborach, a więc nie odesłać karty do głosowania w ogólnokrajowym referendum .

Wątpliwość dotyczyła także oświadczenia o tajnym i osobistym oddaniu głosu, którego treść brzmi: "Oświadczam, że osobiście i w sposób tajny oddałem(-łam) głos w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.", a także tego, czy można zachować lub zniszczyć kartę głosowania w referendum.

Zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk wystąpił do PKW o przesłanie kopii odpowiedzi na pismo PFON.

PKW odpowiada

PKW przekazała odpowiedzi RPO. "W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum. W związku z tym wyborca głosujący korespondencyjnie otrzyma w pakiecie wyborczym karty do głosowania w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu oraz w referendum" - czytamy.

Komisja odniosła się także do pytania o obowiązek odesłania karty do głosowania w referendum. "Wyborca głosujący korespondencyjnie nie ma obowiązku odesłania do obwodowej komisji wyborczej wszystkich kart do głosowania otrzymanych w pakiecie wyborczym. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wyborca ma prawo, a nie obowiązek wzięcia udziału w głosowaniu" - napisano.

W kwestii oświadczenia o tajnym i osobistym oddaniu głosu, PKW przekazała, że jest ono "w momencie doręczenia wyborcy, uzupełnione o informację jakich wyborów dotyczy", co stanowi sytuację analogiczną do wyborów do Sejmu i Senatu odbywających się bez referendum, w których wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania, wypełniając jednocześnie jedno oświadczenie.

Na pytanie o to, co można zrobić z niewysłaną do obwodowej komisji wyborczej kartą głosowania w referendum, PKW odpowiedziało, iż "postępowanie z kartą nieodesłaną do obwodowej komisji wyborczej jest decyzją samego wyborcy, lecz postępowanie to nie powinno naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa".

