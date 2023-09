"Wspólnie przygotowujemy wizytę pana Michała Kołodziejczaka w Brukseli"

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk i lider AgroUnii Michał Kołodziejczak zorganizowali w czwartek konferencję prasową w Błaszkach (Łódzkie). Tusk zapowiedział wysłanie do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego listu i wizytę Kołodziejczaka w Brukseli. Tusk zaprosił także do debaty z liderem AgroUnii ministra rolnictwa Roberta Telusa, ale ten stwierdził, że "nie widzi takiej potrzeby".

Lider PO odwiedził w czwartek rodzinne gospodarstwo Kołodziejczaka - który wystartuje do Sejmu z list KO - w miejscowości Błaszki (woj. łódzkie).

Tusk poinformował, że jego formacja przygotowała list do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i przygotowuje wizytę Kołodziejczaka w Brukseli. - Nasz partner, szef Agrounii ma w ręku list, który wspólnie przygotowaliśmy. Jest to list do szefowej Parlamentu Europejskiego, będzie możliwość waszego spotkania w Brukseli i dotyczy to bardzo palącego problemu, jakim jest ciągle niekontrolowany napływ różnych produktów żywnościowych z Ukrainy - powiedział Tusk.

Podkreślił, że PO jest po stronie polskich rolników. - Będziemy chcieli i Michał Kołodziejczak bierze na siebie poważne zadanie, żeby - nie w wojnie z UE - tylko żeby znaleźć porozumienie w UE, by Unia pomogła nam chronić polskie rolnictwo przed sytuacją związaną w wojną - mówił przewodniczący PO.

- Jestem przekonany, że skoro komisarz rolnictwa PiS-owski, pan Wojciechowski nie jest w stanie nic załatwić. Właściwie, przykro to mówić, ale od samego początku tej sprawy odwrócił się kompletnie plecami do polskiego rolnictwa, polskich rolników, to na szczęście, i to mówię w pełni odpowiedzialnie, pan Michał Kołodziejczak będzie dużo skuteczniejszy niż cała PiS-owska machina, która jest do tego powołana - stwierdził.

Kołodziejczak: dzisiaj będziemy bronić polskiego rolnictwa pełnym frontem

Kołodziejczak z kolei zapewnił, że będzie bronił polskiego rolnictwa. - Dzisiaj będziemy bronić polskiego rolnictwa pełnym frontem - przekazał. - Rozpoczynamy rozmowy na poważnie i pokażemy, i udowodnię to, że można z Unią Europejską rozmawiać normalnie, kulturalnie na twardych warunkach, pokazując argumenty po naszej stronie i całej Unii, a jednocześnie nie budując sztucznych konfliktów - powiedział.

- Przed chwilą wypiliśmy herbatę, rozmawialiśmy ponad pół godziny z przewodniczącym Donaldem Tuskiem na temat rolnictwa, tego co dzieje się na polskiej wsi i dla mnie to jest niesamowite, bo kto by jeszcze miesiąc temu pomyślał, że przewodniczący Tusk i Koalicja Obywatelska to będą przodujący politycy w tematach obrony polskiego rolnictwa - stwierdził.

Tusk proponuje dwie debaty

Tusk przyznał, że zarówno on, jak i Kołodziejczak - wchodząc w wyborczą koalicję - dokonali pragmatycznego wyboru. - Pan Kołodziejczak ma wpływ na decyzje partii, która ma realne szanse wygrać wybory i rządzić po tych wyborach. Dokonał pragmatycznego wyboru. Ja też dokonałem pragmatycznego wyboru: chcę realizować - na tyle, na ile się da - jego projekty, jego program. On chce wesprzeć nas w tej realnej szansie na zwycięstwo w wyborach. Rolnicy mogą na tym wyłącznie skorzystać - powiedział szef PO.

Tusk oświadczył, że jest dumny, z tego że Koalicja Obywatelska ma takiego "rzecznika rolnictwa" jak Kołodziejczak, który - jak mówił - "wyrasta na lidera całej opozycji, jeśli chodzi o kwestie rolnicze".

- Tu nie ma czasu na jakąś głupawą propagandę PiS-owską. Chcecie się dowiedzieć, czego chce pan Kołodziejczak, cała KO i Agrounia? To zdecydujcie się na otwartą debatę - oświadczył szef PO i podkreślił, że lider Agrounii jest gotów do debaty z ministrem rolnictwa Robertem Telusem.

Tusk zadeklarował też własną gotowość do debaty z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Kaczyński ucieka przede mną od lat i nie chce ze mną debatować. To nie jest dla mnie przyjemność, debata z panem Kaczyńskim, tylko to jest jedyna możliwość, żeby wszyscy Polacy zobaczyli, gdzie jest spór, o co tak naprawdę chodzi, jakie są fakty - powiedział szef PO.

- Bardzo namawiam, ostatni raz wzywam: i Kaczyńskiego do debaty ze mną, i ministra Telusa do debaty z Michałem Kołodziejczakiem. Jeśli się boicie, jeśli chcecie coś ukryć, to my to i tak będziemy głośno mówili - dodał.

Minister "nie widzi takiej potrzeby"

Minister rolnictwa Robert Telus odniósł się do tej propozycji - W tej chwili Kołodziejczak to nie jest już żaden przedstawiciel rolników, tylko przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Kołodziejczak powinien raczej zapytać, dlaczego 31 sierpnia, gdy w Unii Europejskiej była bardzo ważna debata o przedłużeniu zakazu importu z Ukrainy, jego koledzy partyjni nie wzięli udziału w tej debacie - powiedział Telus.

Zapytany, czy będzie debata z Kołodziejczakiem, odpowiedział, że "nie widzi takiej potrzeby". - Kołodziejczak był przedstawicielem rolników, był jednym z nas, a nagle zostawił rolnictwo, rolników, swoich działaczy i poszedł do partii, która niszczyła i niszczy polskie rolnictwo - stwierdził.

Dodał, że kilka tygodni temu w Senacie "rozegrała się gra o dziesięć miliardów złotych dla polskiego rolnika". - To dotyczyło pomocy nawozowej, suszowej, paliwowej, zbożowej. Z tych dziesięciu miliardów senatorowie z KO zabrali sześć i pół miliarda złotych mówiąc, że to rozdawnictwo. Niech teraz Kołodziejczak pojedzie na wieś i powie rolnikowi, że jego koledzy zabrali te pieniądze - mówił Telus.

