Wiceprezes fundacji, która otrzymała miliony od Przemysława Czarnka, startuje z list PiS. Szef MEiN: a kto to jest?

Wiceprezes fundacji Megafon Tomasz Piesiecki kandyduje z listy PiS na Podlasiu. Fundacja ta otrzymała miliony od ministra Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości. Czarnek, pytany o wiceprezesa, dopytywał kim jest. - Który to jest pan? Ten z niepełnosprawnościami, tak? O tym mówimy. Pan mu broni startować do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? - zwracał się do dziennikarza.

O start Piesieckiego z Podlasia pytany był we wtorek przez reportera TVN24 Jana Piotrowskiego szef MEiN. - A kto to jest? - odparł.

Na przypomnienie, kim jest wiceprezes fundacji Megafon, Czarnek odparł, zwracając się do dziennikarza: - Ma prawa wyborcze? Jak ma prawa wyborcze, to niech startuje. Demokrację mamy, chłopie.

- Który to jest pan? Ten z niepełnosprawnościami, tak? O tym mówimy. Pan mu broni startować do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? A co pan myśli, że on będzie z Platformy startował? Jak Platforma w ogóle nie inwestowała w to - stwierdził. - Mam nadzieję, że TVN nie stoi na stanowisku ograniczania praw wyborczych wszystkich tych, którzy chcieliby wspierać PiS - dodał.