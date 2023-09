Tusk: 50 tysięcy osób zapisało się do obywatelskiej kontroli wyborów

Wybory do Sejmu i Senatu zostaną przeprowadzone 15 października. Tego dnia uprawnieni do głosowania obywatele Polski wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. W każdym obwodzie powołuje się obwodową komisję wyborczą. Do obowiązków członków tej komisji należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.