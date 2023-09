Afera wizowa. Urszula Pasławska: Polska stała się krajem bez wartości, gdzie wszystko jest na sprzedaż

Sałek: każde państwo w Schengen może na własne życzenie wprowadzić kontrole graniczne

- Pamiętamy sytuację, jak kanclerz Angela Merkel zapraszała wszystkich do tego, ażeby przybyli do Niemiec i ci ludzie odpowiedzieli na tę prośbę, wychodzi na to, i przybywają - stwierdził doradca prezydenta Andrzeja Dudy i kandydat PiS do Sejmu Paweł Sałek.