Starcie na Dolnym Śląsku. PO i PiS zaczynają walkę o region

We wtorek na Dolnym Śląsku rozpoczęła się kampanijna walka tytanów. Joachim Brudziński podjął pierwszą decyzję w roli nowego szefa kampanii PiS - przeniósł konwencję z Łodzi do Bogatyni. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Tusk we Wrocławiu

Lider PO w sobotę ma swój wiec we Wrocławiu – będzie to jedno z trzech spotkań Donalda Tuska na Dolnym Śląsku. - Ludzi jest coraz więcej. Na spotkaniach z Donaldem Tuskiem są gigantyczne tłumy – zwraca uwagę Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej.

PiS z nowym sztabem

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, była szefowa sztabu Andrzeja Dudy , uważa że politycy "podsycają niepotrzebnie emocje tylko po to, żeby polaryzować społeczeństwo i na tym wygrywać". – Jedyny pozytywny aspekt w ostatnim czasie to był marsz 4 czerwca – uważa.

Obaj politycy w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości już byli - to wtedy, gdy PiS wygrywało wybory do Sejmu i wtedy, gdy prezydentem zostawał Andrzej Duda. - Startujemy w tej formule, która przynosiła nam sukces we wszystkich wyborach od 2014 roku, czyli w formule Zjednoczonej Prawicy i to ma również odzwierciedlenie w kształcie sztabu – podkreśla Bielan.