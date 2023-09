Marszałek Senatu komentuje spot PiS. "Prztyczek, pewnie nieintencjonalny, w nos premiera"

Odebrałem to trochę jako taki prztyczek, pewnie nieintencjonalny, w nos premiera, bo nie zdarza się, żeby kanclerz dzwonił do szefa partii, który w dodatku odpowiada w sposób dość opryskliwy - powiedział w "Faktach po Faktach" marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do poniedziałkowego spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Poniedziałkowy spot wyborczy PiS wywołał w internecie lawinę komentarzy. Występuje w nim sam Jarosław Kaczyński, a w scenariuszu są niemiecki kanclerz, wiek emerytalny i Donald Tusk. Materiał nie umknął uwadze internautów, portali satyrycznych i polityków opozycji, którzy odpowiedzieli na niego również w formie wideo.

W środę prezes PiS w Elblągu odniósł się do tej kwestii. - Mimo że jestem przyzwyczajony do różnych zaskoczeń, spotyka mnie coś zupełnie niezwykłego. Otóż mówią mi, że mniej więcej połowa, co najmniej połowa klubu PO, czy też KO, do mnie dzwoni - stwierdził.

- Ja co prawda nie mam przy sobie tego swojego telefonu, bo wypycha kieszenie, ale ja tam tego nie widzę. Ale tak mi mówią. A z drugiej strony, proszę państwa, od ośmiu lat krzyczą o dyktaturze, a teraz ciągle do mnie. Zupełnie ich nie rozumiem, ale trudno ich zrozumieć - powiedział. - No ale proszę państwa, to tylko taki żart po bardzo udanym spocie z moim kotem, a przy okazji i ze mną - dodał.

Do tej kwestii odniósł się w środowym wydaniu "Faktów po Faktach" marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Pan prezes chyba nie ma jakiejś wprawy w zabawy internetowe. A w internecie, jak pani wie, bardzo łatwo stać się prześmiewczym memem. I tak się zdarzyło z tym wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego - stwierdził.

- Natomiast mało kto zwrócił uwagę na następujący fakt, że tak naprawdę kanclerz powinien dzwonić do premiera, być może do prezydenta, a nie do szefa partii - mówił Grodzki w TVN24. - Ja to odebrałem trochę jako taki prztyczek, pewnie nieintencjonalny, w nos premiera, dość długi, bo nie zdarza się, żeby kanclerz dzwonił do szefa partii, który w dodatku odpowiada w sposób dość opryskliwy - dodał.

