Spółki Skarbu Państwa zaangażowane w kampanię referendalną. Komentarze polityków

- Mamy do czynienia z absolutnym wykorzystywaniem, prymitywnym, otwartym wykorzystywaniem spółek Skarbu Państwa do tego, żeby finansować sobie kampanię wyborczą – mówi Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.

Nie spina się to logicznie? Partia władzy problemu nie widzi. - Społeczeństwo powinno te sprawy na długi czas rozstrzygnąć i dlatego dobrze, że jest to referendum. Dobrze, żebyśmy w nim wzięli udział, więc jeśli jest zachęta do udziału w referendum, to dobrze – uważa Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.