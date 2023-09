Mentzen nie przyjął zaproszenia do programu z Petru. "On chyba nie chce konfrontacji. To znaczy, że abdykuje"

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen nie przyjął zaproszenia do "Kropki nad i" z udziałem Ryszarda Petru. - Jeżeli ktoś nie chce konfrontacji w debacie publicznej, takiej jak dzisiaj na przykład mogłaby być, to znaczy, że abdykuje. To znaczy, że nie chce uprawiać poważnej polityki - komentował w programie startujący z listy Trzeciej Drogi do Sejmu były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru.

Jak poinformowała prowadząca program Monika Olejnik, miała nadzieję, że we wspólnej rozmowie weźmie udział również lider Konfederacji Sławomir Mentzen, ale ten nie przyjął zaproszenia do programu. - Jak pan myśli, dlaczego? Dlaczego nie chciał się z panem spotkać? - zapytała, zwracając się do Petru.

Mentzen nie przyjął zaproszenia do programu z Petru. "On chyba nie chce konfrontacji"

- Jest ta słynna "piątka Mentzena", gdzie on likwiduje ZUS-y, VAT-y i PIT-y. Jak zapytałem go, czy to jest na poważnie, bo przecież jest nierealne, on się z tego wycofał, że to jest żart. I on chyba nie chce konfrontacji. Jeżeli ktoś nie chce konfrontacji w debacie publicznej, takiej jak dzisiaj na przykład mogłaby być, to znaczy, że abdykuje. To znaczy, że nie chce uprawiać poważnej polityki - komentował kandydat Trzeciej Drogi.