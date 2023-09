Szef podkarpackiej PO zaprasza Zbigniewa Ziobrę do debaty

czytaj dalej

Słucham Jacka Czaputowicza z uwagą, bo on wie, do czego zmierzają politycy PiS-u - powiedział w "Kropce nad i" wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, który odniósł się do słów byłego szefa dyplomacji w rządach PiS. Jak dodał, "gdy on bije na alarm, to znaczy, że wie".