Robert Bąkiewicz na liście PiS. Co warto wiedzieć o byłym prezesie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Robert Bąkiewicz - kim jest

Robert Bąkiewicz to były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To ta organizacja odpowiada za przechodzący co roku 11 listopada ulicami Warszawy marsz narodowców, podczas którego w przeszłości niejednokrotnie prezentowano rasistowskie, antyunijne czy antyaborcyjne transparenty, dochodziło też do gwałtownych zamieszek. W 2020 roku doszło np. do poważnych starć z policją przy salonie sieci Empik obok ronda de Gaulle'a, a do jednego z mieszkań przy Moście Poniatowskiego wrzucono racę, która spowodowała pożar.