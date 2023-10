Dwa punkty uchwały PKW w sprawie referendum uchylone. Zdecydował Sąd Najwyższy

Drugi z uchylonych punktów uchwały PKW przewiduje, że zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje mają prawo do wyznaczenia obserwatorów społecznych ws. wyborów , ale nie mają uprawnienia do wyznaczania obserwatorów społecznych w związku z referendum.

Sąd Najwyższy nie przychylił się z kolei do innych punktów skargi "Obserwatorium Wyborczego". Dotyczyły one między innymi zakazu nagrywania czynności wykonywanych przez wyborców w komisji wyborczej i legalności uchwały Sejmu dotyczącej referendum. Stowarzyszenie zarzucało w skardze, że karta do referendum zawiera propagandę wyborczą i referendalną poprzez co narusza prawo.