Hołownia: kartka referendalna w tej formie będzie ulotką wyborczą PiS

Cztery pytania referendalne to materiał propagandowy jednej z partii politycznych biorących udział w wyborach - Prawa i Sprawiedliwości, a rozdawanie materiałów propagandowych, wyborczych jest zabronione - mówił Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Jego zdaniem "przytomną i jedyną możliwą reakcją wyborców" jest "niewzięcie karty, niewzięcie udziału w referendum".

15 października, razem z wyborami parlamentarnymi, ma się odbyć zaplanowane przez rządzących referendum. PiS chce w nim zadać cztery pytania. Sejm ma się zająć wnioskiem o przeprowadzenie referendum na najbliższym posiedzeniu - w dniach 16-17 lipca.

Hołownia: kartka referendalna w tej formie będzie ulotką wyborczą Prawa i Sprawiedliwości

O referendum i ustalonych przez PiS pytaniach mówił w rozmowie z reporterem TVN24 Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

- Oceniam to bardzo krytycznie. Będziemy mieli do czynienia w dniu wyborów z bardzo poważnym problemem prawnym. Mam wrażenie, że będzie prowadzenie agitacji w lokalu wyborczym, co jest prawnie zabronione. Te cztery pytania to materiał propagandowy jednej z partii politycznych biorących udział w wyborach - Prawa i Sprawiedliwości, a prowadzenie agitacji w lokalu wyborczym, rozdawanie materiałów propagandowych, wyborczych jest zabronione - skomentował.

Jego zdaniem "kartka referendalna w tej formie będzie ulotką wyborczą Prawa i Sprawiedliwości".

"Kolejny krok w stronę ostatecznego pogrzebu demokracji bezpośredniej"

Pytany, jak jego zdaniem powinni zachować się wyborcy, odparł: - Powinno być wspólne stanowisko wszystkich partii politycznych. Powinniśmy jasno i wyraźnie wszystkim wyborcom, którzy cenią demokrację, dać jasno do zrozumienia, co z tym należy zrobić.

- Udział w referendum jest nieobowiązkowy, a ta parodia referendum, którą szykuje PiS, powinna spotkać się z bardzo przytomną i jedyną możliwą reakcją wyborców, czyli po prostu niewzięciem karty, niewzięciem udziału w referendum - podkreślił.

- W tym (kształcie - red.), co dzisiaj wiemy, należałoby nie wziąć karty referendalnej. Zobaczymy, co przejdzie przez Sejm, bo my cały czas się poruszamy w obszarze PR-owego zagrania Prawa i Sprawiedliwości. Cała historia z referendum była tylko po to, by zabudować narrację polityczną, być w mediach, zmusić innych polityków, by się do tego odnosili - stwierdził Hołownia.

- To nie jest referendum, to nie jest pytanie ludzi za czym są. To niezwykle cyniczny, sprytny, przemyślany i przewrotny zabieg z dziedziny PR politycznego. To kolejny krok w stronę ostatecznego pogrzebu demokracji bezpośredniej w Polsce. Jeżeli tak się kompromituje referenda, jak robi to PiS, a wcześniej robili to inni, to ludzie będą je wyśmiewać, nie będą na nie chodzić - mówił lider Polski 2050.

