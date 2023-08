Kilkadziesiąt organizacji apeluje do PKW w sprawie referendum. By "umożliwić podjęcie świadomej decyzji"

Kilkadziesiąt organizacji podpisało się pod listem skierowanym do Państwowej Komisji Wyborczej z apelem o zawarcie w wytycznych dla obwodowych komisji "instrukcji dotyczącej prawa wyborców do odmowy wzięcia udziału w referendum". Zdaniem podpisanych pod listem ma to umożliwić wyborcom "podjęcie świadomej decyzji dotyczącej głosowania".

"Zależy nam, by zagwarantowane były uczciwość i przejrzystość procesu wyborczego oraz uwzględnione prawo wyborców do podejmowania swobodnej decyzji udziału lub powstrzymania się od udziału w wyborach lub w referendum" - czytamy w liście skierowanym do PKW.

Zdaniem autorów "pytania referendalne opierają się na wprowadzających w błąd stwierdzeniach". "Referendum ma charakter plebiscytu wyraźnie sprzyjającego jednej opcji politycznej. To prowadzi do wypaczenia samej istoty referendum, jako ważnej instytucji demokratycznej. Tym bardziej wyborcy powinni mieć zagwarantowane nie tylko teoretyczne prawo, ale realną możliwość odmowy wzięcia w nim udziału" - ocenili.

Organizacje apelują do PKW

Organizacje zaapelowały do PKW o "uwzględnienie w przygotowywanych dla obwodowych komisji wyborczych wytycznych (...) instrukcji dotyczącej prawa wyborców do odmowy wzięcia udziału w referendum".

Szczególnie istotne jest - zaznaczyli autorzy - "zawarcie w wytycznych zaleceń dla członków komisji obwodowych nakazujących im każdorazowe pytanie wyborców, w których głosowaniach/głosowaniu chcą wziąć udział" oraz "przestrzegania obowiązku odnotowania w polu 'uwagi', znajdującym się w spisie wyborców, niepobrania przez wyborcę określonych kart do głosowania".

Organizacje zaapelowały też, by "w przygotowywanych materiałach informacyjnych" PKW "wyjaśniła, jak ustalana jest frekwencja w referendum ogólnokrajowym, czym jest karta ważna/nieważna, a czym głos ważny/nieważny oraz przedstawiła informację o prawie wyborcy do odmowy wzięcia udziału w głosowaniu referendalnym i sposobie skutecznego skorzystania z tego prawa".

Takie działania PKW - zdaniem autorów listu - "przyczynią się do realizacji prawa wyborców do informacji, a co za tym idzie, umożliwią im podjęcie świadomej decyzji dotyczącej głosowania".

Pod listem podpisały się:

Akcja Demokracja

Federacja Znaki Równości

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Autonomia

Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc)

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja Green REV Institute

Fundacja Juniper

Fundacja Łódzki Szlak Kobiet

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Fundacja Ocalenie

Fundacja OFF school

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Widzialne

Fundacja Wolność od Religii

Fundacja Wolności Gospodarczej

Fundacja Wspomagania Wsi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Spraw Publicznych

Inicjatywa Wiosna Bez Barier

Instytut Zdrowia i Hortiterapii

Komitet Obrony Demokracji

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Kongresu Ruchów Miejskich

Miłość Nie Wyklucza

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie BoMiasto

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Stowarzyszenie Nomada

Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet

Stowarzyszenie Zielone Dzieci

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads / prpb

Źródło: tvn24.pl