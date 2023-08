Tusk: uroczyście przed wami unieważniam to referendum

Uroczyście przed wami unieważniam to referendum, które PiS chce zorganizować 15 października, wraz z wyborami do Sejmu i Senatu - oświadczył w środę Donald Tusk w trakcie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym, która miała umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego. Krótkie filmy zawierające kolejne pytania referendalne w dniach 11-14 sierpnia były publikowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z harmonogramem, podczas zaplanowanego na 16-17 sierpnia posiedzenia Sejmu izba ma zająć się teraz m.in. rozpatrzeniem wniosku o formalne zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

Donald Tusk: to referendum jest nieważne

- To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu - oświadczył Tusk. - Niektórzy udają, że to jest po prostu gra polityczna, że PiS sobie robi kampanię za publiczne pieniądze. Niektórzy się do tego przyzwyczaili, nasza siłą jest to, że my się do tego nie przyzwyczailiśmy - zapewnił lider PO.