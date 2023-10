Motyka: obniżyć opodatkowanie pracy. Bochenek: szkoła nie przygotowuje do życia

czytaj dalej

Kiedy się ich dociśnie, to wychodzi, że najchętniej by karali kobiety i wsadzali je do więzienia - mówiła w "Kropce nad i" o programie Konfederacji Marcelina Zawisza (Lewica). Według niej "ta cała wolność, o której oni mówią, to jest jakaś fikcja kompletna, to jest po prostu zamordyzm i barbarzyństwo". Kinga Gajewska (KO) przypominała, że "mamy ustawy (Sławomira) Mentzena, w których znajduje się 10 lat więzienia dla kobiet". Zwróciła się także z apelem do pań.