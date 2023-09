Pomysły na ochronę zdrowia. "Element konkurencji" vs "lepsze wykorzystanie pieniędzy"

Trzeba lepiej rozdysponować pieniądze w ramach NFZ-u i świadczonych usług. Do tego czasu NFZ powinien płacić i refinansować wizyty prywatne - mówiła w "Kampanii #BezKitu" Paulina Hennig-Kloska (Trzecia Droga), przedstawiając pomysły swojego komitetu wyborczego na poprawę opieki medycznej w Polsce. - Państwo gwarantuje obywatelom w konstytucji pomoc, opiekę publiczną, zdrowotną. Ale to wcale nie oznacza, że te usługi muszą być świadczone przez podmioty państwowe - stwierdził Jacek Wilk (Konfederacja).

Hennig-Kloska: trzeba lepiej rozdysponować pieniądze w ramach NFZ

Jako pierwsza głos zabrała Paulina Hennig-Kloska. - Przede wszystkim musimy skrócić kolejki do lekarzy. Dzisiaj mamy sytuację, w której ludzie umierają w kolejkach do lekarzy. Te pieniądze, które dzisiaj zostały przeznaczone na składkę zdrowotną - ze składki zdrowotnej do NFZ-u - były wydawane nawet na węgiel - powiedziała.

- Trzeba lepiej rozdysponować te pieniądze, te same pieniądze w ramach NFZ-u i świadczonych usług. Do tego czasu NFZ powinien płacić i refinansować wizyty prywatne, w ten sposób pobudzimy konkurencję i zwiększymy starania po stronie świadczeniodawcy. Jeżeli w ciągu 60 dni nie uda się umówić do lekarza specjalisty na NFZ, można udać się do prywatnego lekarza - dodała.