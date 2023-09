Polonia głosuje w Australii. Lubieniecki: proponowałem konsul komisję ekstra, ale nic takiego nie jest planowane

O wyzwaniach związanych z głosowaniem rodaków w Australii mówił w cyklu "Głosy Polonii" w TVN24 BiS Andrzej Lubieniecki, koordynator akcji Polonia Głosuje w Australii. Mówił, że największym problemem są odległości do okręgów wyborczych, wynoszące nawet tysiące kilometrów. Przekazał też, że rozmawiał z konsul i "proponował jej jedną komisję ekstra w Sydney". - Usłyszałem, że nic takiego nie jest planowane, tak że będzie identyczna liczba obwodów i komisji wyborczych jak w poprzednich wyborach - powiedział Lubieniecki.

W kontekście październikowych wyborów parlamentarnych przed Polonią stoi wiele wyzwań. O tym, jak organizowane jest głosowanie w Australii i jakie pojawiają się tam problemy, mówił w cyklu "Głosy Polonii" w TVN24 BiS Andrzej Lubieniecki, koordynator akcji Polonia Głosuje w Australii.

Jak mówił Lubieniecki, zgodnie ze spisem ludności z 2021 roku, Polaków w Australii było około 180 tysięcy. Przyznał, że choć w tym roku odbędą się tego samego dnia głosowania w wyborach i referendum, to "nie przypuszcza", by spowodowało to problemy.

- Myślę o tym 24-godzinnym limicie, że raczej powinniśmy się zmieścić w tym czasie. Ale liczba komisji jest niezmieniona, niestety. Ilość komisji jest taka sama, czyli stolice stanowe plus Canberra, w ambasadzie. Tak że będzie komisji 6-7 w Australii - przekazał.

Lubieniecki: proponowałem konsul jedną komisję ekstra. Usłyszałem, że nic takiego nie jest planowane

Koordynator był pytany, czy sygnalizowano potrzebę utworzeni dodatkowych obwodów. - Tak, bo nawet tuż przed wyjazdem z Sydney rozmawiałem z panią konsul i proponowałem jej jedną komisję ekstra w Sydney - mówił gość TVN24 BiS.

- Zwróciłem się do pani konsul z racji tego, że Sydney jest bardzo rozległym miastem - 120 na 90 kilometrów. I dla rodaków z zachodnich dzielnic Sydney Klub Polski w Bankstown, w którym mam przyjemność pracować, byłby lepszym miejscem niż jechać do centrum miasta (...) do konsulatu, gdzie jest 40 parę kilometrów (...) w jedną stronę - wyjaśniał.

- Ale usłyszałem, że nic takiego nie jest planowane, tak że będzie identyczna liczba obwodów i komisji wyborczych jak w poprzednich wyborach - oznajmił.

Koordynator: Polonia z Darwin ma do najbliższej komisji wyborczej około 3,5 tysiąca km

Lubieniecki mówił też, że główne wyzwania, kiedy organizuje się wybory dla Polonii w Australii, to "odległości". - Na przykład Polonia z Darwin, czyli stolicy Terytorium Północnego, ma do najbliższej komisji wyborczej w Brisbane około 3,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę. Tak że jest to właściwie niewykonalne, żeby ta Polonia - chociaż jest nieliczna, bo około 1,2 tysiąca osób tam mieszka - dotarła do najbliższej komisji wyborczej - podkreślił.

- Dziwimy się bardzo, że konsulat nie zdecydował się utworzyć nowego okręgu na Tasmanii, w Hobart, gdzie mieszka ponad 2,5 tysiąca Polaków. Ci obywatele będą musieli się wybrać do Melbourne. W Melbourne jest najbliższa komisja wyborcza, ale to jest 800 kilometrów - kontynuował.

