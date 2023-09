Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie nie zarejestrowała kandydata Trzeciej Drogi

czytaj dalej

W "Kampanii #BezKitu" doszło do scysji słownej między gospodarzem programu Radomirem Witem a posłem Zbigniewem Girzyńskim (Polskie Sprawy). - U państwa zawsze są sami asystenci z Platformy Obywatelskiej. Wiemy to od dawna. A największym jest pan redaktor - powiedział poseł. W trakcie wymiany zdań Wit mówił natomiast: - Niezależnie od tego, gdzie jest akurat pan na etapie swojego życia i kogo pan popiera, z czyjej listy pan startuje i co zamierza pan zrobić, to zawsze pan znajduje przestrzeń w wolnych mediach. Gościem programu była też Kinga Gajewska (KO), która dyskutowała z Girzyńskim między innymi na temat zarobków nauczycieli.