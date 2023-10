Pierwsze głosy oddane. Relacje reporterów TVN24

Każda osoba znajdująca się w spisie wyborców po zgłoszeniu się do odpowiedniej komisji otrzyma trzy karty do głosowania: w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu i w ogólnopolskim referendum. Karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu opatrzone muszą być pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej, a także odciskiem Okręgowej Komisji Wyborczej. Na karcie do głosowania w referendum powinna znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz odcisk Państwowej Komisji Wyborczej.