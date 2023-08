Biedroń: w najbliższy czwartek podpiszemy Pakt Senacki

Jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić naszą listę kandydatów i kandydatek do Senatu - oświadczył - współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - W najbliższy czwartek w Warszawie podpiszemy ten Pakt Senacki - poinformował.

- Mogę zatem państwu po pierwsze powiedzieć, że w najbliższy czwartek podpiszemy Pakt Senacki. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić naszą listę kandydatów i kandydatek do Senatu. Podpisanie Paktu, i mogę to potwierdzić, stanie się ciałem. W najbliższy czwartek w Warszawie podpiszemy ten Pakt Senacki - oświadczył.