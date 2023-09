Jakie rozwiązania widzą młodzi dla samorządów? Co z mieszkaniami i zarobkami?

Marta Abramczyk w programie "Czas decyzji: debiuty" rozmawiała z Piotrem Bruchajzerem z Nowej Lewicy i Michałem Postkiem z Trzeciej Drogi, kandydatami w październikowych wyborach. Goście opowiedzieli i przedstawili pomysły na rozwiązanie problemów w samorządach, i na rynku pracy. Bruchajzer widzi potrzebę budowy mieszkań na wynajem, a Postek produkcji zielonej energii.

Gośćmi Marty Abramczyk w środowym programie "Czas decyzji: debiuty" byli młodzi kandydaci na posłów, którzy po raz pierwszy znaleźli się na listach wyborczych. Pierwszym z nich był Piotr Bruchajzer, startujący z komitetu wyborczego Nowa Lewica, (okręg 9. - Łódź), a drugim Michał Postek, z komitetu wyborczego Trzecia Droga (okręg 18. - Siedlce).

Kandydaci w październikowych wyborach najpierw opowiedzieli o ich pomysłach na komunikację miejską. - Problem transportu publicznego to jest problem samorządów, państwo je zostawiło. (...) Musimy pozwolić samorządom kontrolować i rozbudowywać transport publiczny – zaznaczył Piotr Bruchajzer.

Z kolei Michał Postek zwrócił uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego. – On dotyka polski lokalnej, wschodniej, południowej, tam gdzie jest problem z komunikacją autobusową i kolejową. (...) Rozwiązaniem jest KPO, jeśli zostałby odblokowany moglibyśmy inwestować jako samorządy lokalne oraz państwo – powiedział.

Czas decyzji - debiuty TVN24

Problemy samorządów

Poruszono także kwestię braku pieniędzy w samorządach. - Samorządy zostały porzucone przez państwo, kiedy dotknęła nas inflacja zyski samorządów zostały bez zmian, chcemy zacząć inwestować. Jeśli chcemy pomóc samorządom zacznijmy jako państwo inwestować, brać odpowiedzialność za to co się dzieje w samorządach – twierdził Bruchajzer. Podkreślił, że to właśnie samorządy są filarem państwa. Wskazał rozwiązania. - Trzeba zacząć budować mieszkania dla mieszkańców, chcemy wybudować 300 tysięcy mieszkań – zaznaczył. Jak dodał państwo powinno realnie dofinansowywać budowę mieszkań komunalnych i społecznych.

Michał Postek wyliczył zadania jakie spoczywają na samorządach. Jest to m.in. budowa dróg i kanalizacji utrzymanie szkół podstawowych i średnich. - My jako ruch samorządowy przedstawiliśmy projekt ustawy zwiększający poziom udziałów w PIT dla gmin, miast i powiatów. To jest jedyne rozwiązanie zapewniające samorządom autonomię i gospodarowanie środkami nas wszystkich – podkreślił. Jednocześnie zwrócił uwagę na nierównomierny podział środków między samorządy. - Jedne samorządy dostają miliony, a niektóre nie dostają środków – twierdził.

Problemy z mieszkaniami i szalejąca inflacja

Co z mieszkaniami dla młodych? Prowadząca Marta Abramczyk zaznaczyła, że nie stać ich na kredyty. Piotr Bruchajzer opisał sytuację, podkreślając, że młode osoby są niestety skazane na to, żeby wynajmować mieszkania, a ich wydatki zostają przeżarte przez czynsz i inflację.

- Jako Lewica chcemy budować mieszkania, które można wynająć, płacić co miesiąc niski czynsz. Mieszkania te byłyby dla osób wchodzących w dorosłe życie, które zakładają rodziny, dla osób które są w potrzebie – opowiedział Bruchajzer.

Z kolei Michał Postek odniósł się do najniższej krajowej. Zaznaczył, że powinna ona być, ale nie jest jednocześnie rozwiązaniem. Postuluje by zmienić pozyskiwanie energii. - Proponowaliśmy rozwiązanie, które ułatwi produkcję zielonej energii, będzie ona tańsza, wiec zmaleją ceny. Rozwiązanie to kontrola nad cenami i sprawienie by produkty były tańsze – podkreślił.

Autor:mg / prpb

Źródło: TVN24