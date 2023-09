Marsz Miliona Serc przejdzie ulicami Warszawy. Padnie rekord?

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc, zwołany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Organizatorzy liczą, że zgromadzą w stolicy milion osób. - Wszyscy muszą zobaczyć, że to idzie cała Polska, że wybory to jest starcie Polska kontra PiS - mówi o głównym przesłaniu marszu przewodniczący PO. Ostatnie wielkie zgromadzenie w Warszawie - 4 czerwca - zebrało kilkaset tysięcy osób. Niedzielny marsz będzie transmitowany w TVN24 i TVN24 GO, a także relacjonowany na żywo w tvn24.pl.

Tusk: wszyscy muszą zobaczyć, że wybory to jest starcie Polska kontra PiS

O głównym przesłaniu marszu Donald Tusk i inni przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówią od tygodni. Lider PO mówił w wywiadzie opublikowanym w środę w "Polityce", że "formuła jest prosta: jeśli kochasz Polskę, przyjdź na marsz". - Serce, które stało się naszym symbolem, nie ma barw partyjnych, tylko biało-czerwone. Nie będziemy się tam zajmować partiami, ani moją, ani żadną inną. Idziemy tam wszyscy razem, podobnie jak w czerwcu - powiedział, nawiązując do marszu 4 czerwca. Jak dodał, "Polacy mają dość odmawiania im patriotyzmu". - Przez ostatnie lata jeden zdziwaczały facet za pomocą wielkiej machiny propagandowej wmawiał milionom ludzi, że nie mają prawa do flagi, do godła, do Polski. W czerwcu ponad pół miliona wyszło na ulicę i powiedziało: to nasza flaga, to nasz kraj, nikt nie ma prawa nam tego odbierać. 1 października zrobimy to jeszcze raz, tylko głośniej - podkreślił lider PO. Dodał, że "1 października wszyscy muszą zobaczyć, że to idzie cała Polska, że wybory to jest starcie Polska kontra PiS".