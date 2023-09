Posłanki KO zapraszają kobiety na Marsz Miliona Serc. "Nie musicie brać parasolek"

Chociaż mamy tu ten czarny parasol, który jest symbolem naszych protestów sprzed lat, to jutro tych parasoli nie musicie brać, bo w Warszawie ma być pogodnie - mówiła w sobotę Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zachęcając do wzięcia udziału w niedzielnym Marszu Miliona Serc. Polityczki KO w ramach akcji "Kobiety na wybory" przedstawiały program ugrupowania skierowany dla pań. To między innymi "babciowe" dla każdej matki i żłobek w każdej gminie.

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc, zwołany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Organizatorzy liczą, że zgromadzą w stolicy milion osób. - Wszyscy muszą zobaczyć, że to idzie cała Polska, że wybory to jest starcie Polska kontra PiS - mówi o głównym przesłaniu marszu przewodniczący PO.

W sobotę przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej - Katarzyna Lubnauer, Aleksandra Gajewska i Magdalena Roguska zachęcały kobiety do wzięcia udziału w marszu. Na konferencji prasowej zwołanej w ramach akcji "Kobiety na wybory" Lubnauer mówiła: "idziemy tam po wolność i po godność, tak jak i na wybory".

Lubnauer: nie bierzcie parasolek

Posłanka Katarzyna Lubnauer zaczęła swoje wystąpienie od słów: "dziewczyny, kobiety, idziemy na wybory, ale idziemy też na marsz". - I chociaż mamy tu ten czarny parasol, który jest symbolem naszych protestów sprzed lat, to jutro tych parasoli nie musicie brać, bo w Warszawie ma być pogodnie - zaznaczyła polityczka.

- Wolnością są prawa człowieka, prawa kobiet, prawa osób LGBT, które są zapisane w naszych stu konkretach. Ale jest godność wynikająca z pracy. I to są zarówno rozwiązania związane z tym, że ma wzrosnąć kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych (…), ale również mają wzrosnąć płace, najczęściej kobiet, bo to one w największym stopniu pracują w budżetówce. Pracują jako nauczycielki, jako pomoc społeczna, pracują w urzędach.

Do stu konkretów - sztandarowych propozycji KO na wybory parlamentarne 2023 - odniosła się również posłanka Aleksandra Gajewska, która zwracała uwagę na "bezsilność", "bezradność" i "gniew", z jakimi zmagają się w Polsce kobiety.

- I chcę wam powiedzieć, że ten gniew można jutro przekuć w coś naprawdę pozytywnego. W jedną wielką falę pozytywnej energii (…). Wyjdźmy na ulicę po to, żebyśmy same zafundowały sobie ten przełom - mówiła Gajewska.

Dalej polityczka wymieniała propozycje KO skierowane w szczególności do kobiet. Zwracała uwagę, że "jesteśmy blisko katastrofy demograficznej" oraz na fakt, że dzietność w Polsce jest najniższa od czasów II wojny światowej. Jej zdaniem nie ma w Polsce "porządnych programów prorodzinnych".

- Proponujemy, by powstały programy mieszkaniowe (...). Uregulujemy grunty, by mogły być kupowane mieszkania. Przekażemy trzy miliardy do samorządów, żeby mogły remontować pustostany i budować mieszkania. Stworzymy program, w którym będzie można dostać dopłaty 600 złotych do mieszkań i będzie można skorzystać z kredytu 0 procent - wymieniała posłanka.

Dodała, że "żeby kobiety chętniej decydowały się na ciążę, musimy kobietom zapewnić też możliwość stabilizacji i powrotu do pracy". - Więc w naszych konkretach przede wszystkim jest babciowe, czyli projekt "Aktywna mama", 1500 złotych dla każdej kobiety, która zdecyduje się wrócić do pracy (…). Proponujemy, żeby w każdej gminie powstał żłobek (…). Dzisiaj w połowie gmin tego nie ma - zaznaczyła Gajewska.

Marsz Miliona Serc. Trasa

Marsz ma się rozpocząć w niedzielę 1 października o godzinie 12 na rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy. Uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, następnie Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Marsz zakończy się na rondzie Radosława.

Zakończenie zgromadzenia zaplanowane jest na godzinę 16.

