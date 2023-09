Kinga Gajewska wciągnięta do radiowozu. "Ta sytuacja pokazuje, że następuje rusyfikacja Polski"

Sytuacja oburzająca na wielu poziomach - mówiła Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. - Powinny polecieć głowy - dodała Urszula Pasławska z PSL. Polityczki komentowały w "Faktach po Faktach" interwencję policji wobec posłanki Kingi Gajewskiej.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej została doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Do incydentu doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego.

Interwencja policji wobec posłanki Kingi Gajewskiej TVN24

Rosa: sytuacja jest oburzająca na wielu poziomach

Zatrzymanie Gajewskiej komentowały we wtorek posłanki w "Faktach po Faktach". - Ta sytuacja jest oburzająca na wielu poziomach. Żyjemy w teoretycznie demokratycznym państwie prawa, a przecież doskonale pamiętamy strajki kobiet. Pamiętamy gazowanie, pałowanie, wleczenie do radiowozów, mandaty, które później uchylał sąd. Pamiętamy, jak Barbarę Nowacką spryskano gazem, jak wiele innych posłanek popychano tarczami - wyliczała Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. - To wszystko się działo w Polsce i nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji - dodała.

Teraz - wskazywała - "mamy kampanię wyborczą i się okazuje, że obywatel nie ma prawa protestować przeciwko rządowi". - Protestować, wykrzykiwać liczb, mówić prawdy, informować. Posłanka Gajewska informowała o tym, co uważała, że jest ważne. Sto pięćdziesiąt metrów od miejsca, gdzie premier Morawiecki miał swoje zgromadzenie otoczone płotami i kordonami. Kawał drogi. Ale policja - widać uczona politycznie - uznała, że obywatele nie mogą protestować - mówiła Rosa.

- Co mają zrobić obywatele, którzy staną przeciwko aparatowi władzy, którzy będą mieli odwagę protestować? I co, policja ich zatrzyma? Skuje? Ponownie? Wsadzi za kratki? - pytała.

Pasławska: ta sytuacja pokazuje, że następuje rusyfikacja Polski

- Jakie państwo, takie służby. Nie od dziś wiadomo, że służby państwa dzisiaj chronią funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości - skomentowała Urszula Pasławska z PSL. Oceniła, że "to oburzająca sytuacja", ale "do tej pory nikt w podobnych sytuacjach nie poniósł konsekwencji". - I skoro pan komendant główny Jarosław Szymczyk nie poniósł konsekwencji po wybuchu, którego był sprawcą, odpalenia granatnika w gabinecie, to nie sądzę, żeby w tej sytuacji ktokolwiek poniósł jakiekolwiek sankcje - stwierdziła.

- A głowy tu powinny polecieć, bo ta sytuacja pokazuje, że następuje rusyfikacja Polski - dodała.

