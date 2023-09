Kadencja Glapińskiego po wyborach. "To poważny problem, o którym trzeba będzie rozmawiać z prezydentem"

Ten klip, jeżeli poważnie go potraktować, to trzeba natychmiast wycofać, bo jest naruszeniem zasad opisanych w konstytucji - powiedział w "Faktach po Faktach" lider Polski 2050 Szymon Hołownia, komentując spot, jaki opublikował bank centralny. NBP przekonuje w nim, że ceny już nie rosną. Hołownia ocenił, że jeśli opozycja wygra wybory, "trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby prezes Glapiński (...) jak najszybciej swoją misję zakończył". - Natomiast trzeba to będzie robić zgodnie z prawem - zastrzegł.

Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050, komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 klip, jaki Narodowy Bank Polski opublikował w środę. NBP przekonuje w nim, że ceny już nie rosną, a prezes banku centralnego Adam Glapiński deklaruje, że "skończyliśmy z grozą inflacji".

Hołownia ocenił, że to jest klip wyborczy. - Widzimy wszyscy, jak NBP prowadzi propagandę poprzez wielkie plakaty, które wiesza w Warszawie na swojej siedzibie - mówił.

- Ten klip, jeżeli poważnie go potraktować, to trzeba go natychmiast wycofać, bo jest naruszeniem zasad opisanych w konstytucji. A jeżeli chcielibyśmy to potraktować tak, jak chyba trzeba tę produkcję potraktować (...), z przymrużeniem oka, to trzeba powiedzieć, że kolejny talent prezesa Glapińskiego się objawia. Będziemy potrzebowali po zmianie władzy w nowych mediach publicznych kogoś, kto będzie zarządzał kanałem dziecięcym, gdzie będzie się pokazywać bajki. Ten klip jest po prostu cudowną bajką, nie ma takiego świata - dodał.

Hołownia o klipie NBP TVN24

"To poważny problem, o którym trzeba będzie rozmawiać z prezydentem"

Hołownia był również pytany, jak potraktuje przewidzianą do 2028 roku kadencję Glapińskiego, jeśli po wyborach będzie współrządził. - To jest poważny problem, o którym trzeba będzie rozmawiać z panem prezydentem - ocenił.

- Trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby prezes Glapiński (...) jak najszybciej swoją misję zakończył. Natomiast trzeba to będzie robić zgodnie z prawem, bez żadnych opowieści o tym, że się kogoś wyprowadzi siłą - powiedział. Według niego "będzie trzeba doprowadzić do jak najszybszej zmiany na stanowisku szefa NBP, bo ten szef NBP nie stoi na straży polskiego pieniądza".

Hołownia: to poważny problem, o którym trzeba będzie rozmawiać z prezydentem TVN24

Wybory 2023. "Najważniejsze jest to, żeby przekonać tych, którzy nie są zdecydowani"

Hołownia komentował również wyniki wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej, które podał w czwartek Donald Tusk. Z badania wynika, że w wyborach PiS może liczyć na 34,9 procent głosów, a KO - na 32,8 procent. Na Lewicę chce głosować 9,7 procent, na Trzecią Drogę - 9,5 procent, a na Konfederację - 9,3 procent badanych.

Według Hołownia takie wyniki to "dobra wiadomość, bo to oznacza, że będzie w Polsce demokratyczny rząd". - Te wyniki pokazują też to, o czym mówimy od dawna: że nie tylko wynik Koalicji Obywatelskiej ma tutaj znaczenie, a gwarantem tego, że będzie w Polsce demokratyczny rząd, jest wynik Trzeciej Drogi, wynik Lewicy - powiedział.

Jak ocenił, "Trzecia Droga jest tym, czego brakowało do tej pory opozycji demokratycznej do zwycięstwa w 2015, 2019 roku". - My po prostu przyprowadzamy do wyborów, zachęcamy tych ludzi, do których opozycja demokratyczna w 2015, 2019 roku nie dotarła - kontynuował.

Hołownia potwierdził, że Trzecia Droga również ma swoje wewnętrzne sondaże. Powiedział, że w ostatnim z nich "wartości poparcia PiS-u i Platformy (Obywatelskiej) są różne od tego sondażu, ale różnica między nimi jest niewielka, bo jest dwa, trzy procent".

- Nasz wynik w tym sondażu to 11,2 procent. Konfederacja ma 10,6 procent, a Lewica 9,8 procent. Ale to też jest dobry sondaż, jeżeli chodzi o perspektywę stworzenia demokratycznego rządu - ocenił. Podkreślał przy tym, że "dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przekonać tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani".

