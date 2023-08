Jarosław Kaczyński ukarany naganą przez sejmową komisję etyki

"Poseł J.Kaczyński otrzymał naganę od KEP za słowa wobec Donalda Tuska wypowiedziane na pikniku w Stawiskach. Określając polityka m. in.: "wróg naszego narodu". Poseł Kaczyński powinien być wzorem do naśladowania a nie nagan. Jego standardy zachowania są miernej jakości i sięgają bruku" - napisała.

Kaczyński o Tusku z 23 lipca

- Donald Tusk - prawdziwy wróg naszego narodu. Trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu - stwierdził Kaczyński. - Może pójść również na Białoruś. Tam też by się przydał, ale on woli Niemcy. On woli Niemcy na pewno - dodał wicepremier.