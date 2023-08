Kaczyński nie odpowiadał na pytania o swoje wypowiedzi na temat Tuska. Zareagował na pytanie o debatę z liderem PO

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu na pikniku wojskowym w Uniejowie powiedział, że "Tusk to personifikacja zła w Polsce. To czyste zło". Wcześniej, pod koniec lipca, Kaczyński twierdził, że Tusk to "prawdziwy wróg narodu", który "powinien w końcu pójść do swoich Niemiec".

Debata Tusk-Kaczyński?

Z kolei w grudniu 2022 roku Kaczyński potwierdził wolę spotkania z liderem Platformy Obywatelskiej. Stawiał przy tym warunki, które pozwolą, aby do takiej debaty doszło. - Jeżeli to będzie debata w jakichś uczciwych warunkach i jednocześnie, jeżeli przedtem Donald Tusk da jakieś sygnały, że to nie będzie z jego strony obrzucanie wyzwiskami, czy pogróżki, że nie będzie szedł tym tropem, którym idzie dotychczas, to tak. No ale jeżeli to będzie dyskusja na ten temat, ile lat będę siedział za to, że służyłem dobrze Polsce, to takiej dyskusji nie będę prowadził - oświadczył.