"Dzisiaj Jarosław Kaczyński jest w dużej mierze obciążeniem dla partii"

To jest próba uniknięcia tego bezpośredniego porównania z Donaldem Tuskiem, bezpośredniej debaty, kandydowania w tym samym miejscu, porównania wyników - mówił w "Kropce nad i" Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej, komentując decyzję Jarosława Kaczyńskiego, iż nie będzie on kandydował do Sejmu z Warszawy. - Tak będziemy tworzyć te listy, aby mieć tą samodzielną większość w przyszłym sezonie - stwierdził Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość.