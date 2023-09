Janusz Cieszyński pytany o nazwę rzeki w okręgu, z którego kandyduje. "Dokształcę się"

czytaj dalej

Jeżeli nie zbudujemy dzisiaj narzędzi, to na pewno Polska się na to nie zgodzi, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej - powiedział w środę minister rolnictwa Robert Telus, odnosząc się do kwestii importu zboża z Ukrainy. Jak dodał, gdy Polska wchodziła do UE, musiała spełniać rygorystyczne warunki. - I my musimy postawić Ukrainie warunki - podkreślił.