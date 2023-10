Czy komisje za granicą zdążą policzyć głosy? Rzecznik MSZ: na pewno zdarzą się takie, które nie będą w stanie tego zrobić

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział w RMF FM, że urzędnicy w resorcie "martwią się o terminy zliczania głosów". - Na pewno zdarzą się takie komisje, które nie będą tego w stanie zrobić - powiedział. Zaapelował przy tym, by głosujący nie "przeciągali głosowania" i nie robi z tego "rytuału". - Róbmy to szybko, na zasadzie rach-ciach - mówił. Na wypowiedź rzecznika zareagował już przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. - Za głosowanie za granicą odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych - przypomniał.

608 tysięcy Polaków zarejestrowało się w zagranicznych komisjach wyborczych, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i referendum. To rekord jeśli chodzi o zainteresowanie głosowaniem: osiem lat temu do wyborów zgłosiło się prawie 200 tysięcy Polaków, a przed czterema laty taką chęć wyraziło około 314 tysięcy osób.

Rzecznik MSZ o liczeniu głosów za granicą. "Oby jednak się wyrobiono"

- Ale z drugiej strony coś za coś. Mamy taki udział Polaków za granicą, o różnych przecież poglądach, w tych wyborach, jakiego nie mieliśmy nigdy dotąd i to jest chyba wielki sukces dla polskiego państwa, że ci Polacy, którzy mieszkają poza krajem się jednak o to państwo bardzo mocno troszczą - uznał Jasina.

Rzecznik zaapelował przy tym, by wyborcy nie "przeciągali" głosowania. - Apel do państwa głosujących. Starajcie się tego nie przewlekać, korzystajcie ze swojego prawa, ale nie róbcie z tego aż tak długiego rytuału. Naprawdę od tego, że karta zostanie wydana w 20 sekund, a nie w dwie minuty, państwa prawo nie ucierpi, a na konwersacje z pracownikami komisji myślę, że znajdziecie czas w poniedziałek czy wtorek, w środę, kiedy będziecie sobie te wybory podsumowywali. Róbmy wszystko i sprawnie co do nas wszystkich należy