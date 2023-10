"Polki Obywatelki 2023" zachęcają kobiety do uczestnictwa w wyborach: "Nie można oddać pola tylko mężczyznom"

czytaj dalej

"To ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc" - przypomina Iga Świątek we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Tenisistka zaapelowała również o wsparcie organizacji pomocowych i zadeklarowała, że sama wesprze finansowo jedną z nich.