Donald Tusk: dla PiS to jest naturalne, że podsłuchuje się i inwigiluje politycznych przeciwników

Podczas rozmowy z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną prezydent Andrzej Duda stwierdził, że "władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji, po to, żeby się wspomóc". Nazwał tę sytuację "prawem życia".

"Pan prezydent Duda uwielbia fotki i wizyty"

- To nie jest pierwszy raz, jak prezydent Duda chce trochę poudawać, że nie ma nic wspólnego z polityką zagraniczną i z nadzorem wynikającym przecież z Konstytucji i jego uprawnień, jeśli chodzi o polską dyplomację. Jesteśmy świadkami szukania przez PiS i prezydenta Dudę kolejnych kozłów ofiarnych. A to prezydent Duda i prezes Kaczyński osobiście i personalnie odpowiadają w sensie politycznym, prawnym za aferę wizową. Bo oni politycznie i prawnie odpowiadają za stan polskiej dyplomacji, służb dyplomatycznych i politykę zagraniczną. Pan prezydent Duda uwielbia fotki i wizyty, natomiast ciężka robota, kontrola, egzekwowanie prawa także we własnych szeregach to jest coś, co nie bardzo mu wychodzi – stwierdził polityk.