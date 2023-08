Doradca prezydenta: defilada ma wzmocnić uczucia patriotyczne i pomóc PiS-owi w kampanii wyborczej

O zaplanowanej w Warszawie defiladzie wojskowej mówili w niedzielę goście "Kawy na ławę". Doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz przyznał, że ma ona "pomóc PiS-owi w kampanii wyborczej". Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, podkreślała, że "choćby największe defilady nie są dowodem na to, że armia jest silna". Parlamentarzystka Lewicy Marcelina Zawisza zarzucała, że rządzący wydają pieniądze na wojsko "bez kontroli społecznej", zaś wiceminister Marcin Horała stwierdził, iż "procedury przetargowe są rzeczą chwalebną i dobrą, ale obronność państwa jest rzeczą ważniejszą".

Goście "Kawy na ławę" w TVN24 rozmawiali o zaplanowanej na 15 sierpnia defiladzie wojskowej w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego i przygotowaniach do niej.

Doradca prezydenta i socjolog profesor Andrzej Zybertowicz był pytany, czemu ma służyć ten pokaz siły. - Przede wszystkim ma wzmocnić uczucia patriotyczne i tym samym pomóc PiS-owi w kampanii wyborczej - odparł.

Zaprzeczył, by miałoby to na celu odstraszenie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. - Na Putina takie komunikaty nie działają. Są inne sposoby tak zwanej komunikacji strategicznej, na przykład przemieszczanie jednostek poddziałów wojskowych na wschód, żeby pokazać naszą determinację, że sztuczki z "zielonymi ludzikami" spotkają się z otworzeniem ognia - powiedział.

Jak przekonywał, nie do przepychanych uchodźców, tylko "do sfabrykowanych zielonych ludzików będziemy strzelać". - Ale nasi żołnierze mają jak na razie jasne polecenia: Nie otwieramy ognia, jeśli w stosunku do nas ognia nikt nie otworzy. Taka zasada obowiązuje teraz na granicy wschodniej - dodał.

Horała: procedury przetargowe są rzeczą dobrą, ale obronność państwa jest rzeczą ważniejszą

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała odniósł się natomiast do stanu polskiej armii. - To, że wzmacniamy polską armię w trybie ekstraordynaryjnym, to powoduje, że wyjątkowym osiągnięciem negocjacyjnym również jest to, że mamy już armatohaubice K-9, że mamy czołgi K-2, że mamy pierwszą partię Abramsów i tak dalej - mówił.

Na uwagę, że zakupy zbrojeniowe dokonywane są bez przetargów, Horała ocenił, że "procedury przetargowe są rzeczą chwalebną i dobrą, ale obronność państwa jest rzeczą ważniejszą".

Tyszka: Od trzech lat nie było defilady. Nagle w kampanii się obudzili

- Jeżeli chodzi o defiladę, to ja jestem zwolennikiem tego typu imprez. Tylko dziwi mnie to, że PiS się z tego wycofał, od trzech lat zdaje się nie było - raz ze względu na pandemię, dwa ze względu na wojnę właśnie. A teraz nagle w kampanii wyborczej się obudzili - komentował poseł Stanisław Tyszka z Konfederacji.

Przyznał, że widzi to wydarzenie w kontekście kampanijnym. - To jest chyba oczywiste - ocenił.

Leszczyna: choćby największe defilady nie są dowodem na to, że armia jest silna

Zdaniem Izabeli Leszczyny z Platformy Obywatelskiej (klub KO) "ostatni rok szczególnie pokazał, że choćby największe defilady nie są dowodem na to, że armia jest silna". - Myślę, że pan (Mariusz) Błaszczak, (Mateusz) Morawiecki i Kaczyński powinni trochę wyciągnąć z tego wnioski. Bo zawsze największe defilady były na Placu Czerwonym, z jak Putin radzi sobie w wojnie z Ukrainą wszyscy widzimy. I całe szczęście, dzięki Bogu, że tak sobie nie radzi w tej wojnie.

- Ja wolałabym, żebyśmy w tym dniu, w czasie święta Wojska Polskiego, podkreślali naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim - dodała.

Mówiła też, że "Polska to jedyny kraj, podobno jeszcze demokratyczny, w którym zakupy i finansowanie armii jest poza kontrolą społeczną (...), jest absolutnie poza budżetem".

Zawisza: uważają, że jedną defiladą zakopią brak zaufania do armii

Marcelina Zawisza z Partii Razem (klub Lewicy) mówiła, że "minister Błaszczak i premier Morawiecki uważają, że jedną defiladą zakopią ten brak zaufania, który przez osiem lat budowali do armii". - Znaczy, rozbrajali zaufanie do polskiej armii, do wojska - powiedziała.

Nawiązała też do działań poprzedniego ministra obrony Antoniego Macierewicza. - Nie potrafił uzbroić polskiej armii, nie potrafił zapewnić tego bezpieczeństwa - oceniła. W jej opinii "teraz problemem jest to, że próbują się zbroić na szybko, na chybcika, bez większej analizy tego, na co te pieniądze są przeznaczane, bez kontroli społecznej nad wydatkami".

Zgorzelski: ta defilada ma pomóc wygrać PiS-owi

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił, że gdyby Prawu i Sprawiedliwości "zależało na tym, aby polska armia rozwijała się w oparciu o te patriotyczne i polskie wektory", to przyjęłaby proponowany przez opozycję przepis o tym, by 50 procent uzbrojenia kupować w polskich zakładach zbrojeniowych.

- Tymczasem wszystko idzie poza kontrolą parlamentarną po to tylko, aby realizować jakieś mrzonki. Bo nie mam też wątpliwości, zwłaszcza kiedy usłyszałem wystąpienie pana profesora, który powiedział, że ta defilada ma pomóc wygrać PiS-owi. Przed chwilą to usłyszeliśmy - dodał.

