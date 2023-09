Politycy zmierzą się w TVN24 w programie "Czas Decyzji: DEBATA"

czytaj dalej

Sąd nie przychylił się do wniosku obrony o skrócenie aresztu dla prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska). Samorządowiec jest podejrzany między innymi o przyjęcie łapówek oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Prezydent pozostanie w areszcie co najmniej do 19 października br.