Kosiniak-Kamysz i Hołownia w ogniu pytań na Campusie Polska Przyszłości

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia na Campusie Polska Przyszłości powiedział, że jeżeli Trzecia Droga nie uzyska "dobrego wyniku, to nie ma szans na odsunięcie tych, którzy dzisiaj rządzą". - Jeżeli my nie uzyskamy ośmiu procent, to znaczy, że dalej będzie rządził PiS - dodał. - Idziemy po wygraną, a nie po przegraną - mówił Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050.

We wtorek liderzy Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz - wystąpili na trwającym w Olsztynie Campusie Polska Przyszłości. To trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa do środy.

Jedno z pytań dotyczyło tego, czy liderzy Trzeciej Drogi nie obawiają się, że nie przekroczą ośmioprocentowego progu wyborczego, który muszą pokonać koalicyjne komitety wyborcze. - Czy to nie jest trochę samolubne? - zapytał jeden z uczestników spotkania.

- Jeżeli my nie uzyskamy ośmiu procent, to znaczy, że dalej będzie rządził PiS w Polsce, bo to jest niestety matematyka i polityka, która się ze sobą wtedy łączy - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

- Jeżeli my nie dostaniemy dobrego wyniku, to nie ma szans na odsunięcie tych, którzy dzisiaj rządzą, niszczą wspólnotę narodową, grabią skarb państwa, wyjaławiają emocjonalnie, intelektualnie, często kolejne grupy społeczne, dzielą sąsiadów, rodziny, nas wszystkich. Oni będą dalej po prostu rządzić - kontynuował.

Jednocześnie dodał, że "są różne wrażliwości" i - jak stwierdził - "ich się nie da zebrać na jednej liście".

Hołownia: musimy mieć dzisiaj mentalność zwycięzców

- Dzisiaj my musimy mieć mentalność zwycięzców. To jest dzisiaj ta rzecz, której oczekuje (się) od każdego polityka , i działacza, i wyborcy - mówił z kolei Szymon Hołownia.

- Idziemy po wygraną, a nie po przegraną. My nie musimy smęcić - dodał.

Porównywał też szansę Trzeciej Drogi i Konfederacji na zajęcie trzeciego miejsca w wyborach.

- My musimy być tym trzecim (w wyborach - red.), a nie oni. Jesteśmy kotwicą już nawet nie demokratycznej Polski, a człowieczeństwa - stwierdził.

Autor:mjz / prpb

Źródło: TVN24