Buzek o braku unijnych środków z KPO: nie można liczyć się poważnie z rządem, który nie dotrzymuje najważniejszych zobowiązań

Jak wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 53 procent badanych obawia się tego, że polityka międzynarodowa w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić Polskę do osamotnienia w Unii Europejskiej. Przeciwną opinię ma 41 procent respondentów. Z kolei 6 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Odnosząc się do wyników tego sondażu w "Faktach po Faktach", Jerzy Buzek ocenił, że respondenci, którzy nie obawiają się, że taka polityka może doprowadzić do osamotnienia naszego kraju "nie widzą niczego w telewizji publicznej, a to jest połowa obywateli naszego kraju". - Oni nie widzą w telewizji publicznej ani programów opozycji, ani nie widzą sytuacji, w której się znalazła Polska, tego osamotnienia w Unii Europejskiej - dodał.