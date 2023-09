Afera wizowa. "Wiemy, że proceder kwitł jeszcze kilka dni temu"

Grabiec: przyłapaliśmy ministra Raua na kłamstwie

- Dziś martwimy się o zdrowie pana ministra (według doniesień Rau jest zakażony koronawirusem - red.), ale ja mam dziwne wrażenie, że ta choroba ministra potrwa co najmniej do 15 października, a może i dużo dłużej, bo z pewnością jest to jeden z tych ludzi w rządzie PiS-u, który nie zamierza odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie dotyczące afery wizowej - stwierdził Grabiec.

Jego zdaniem "zamiast informacji ze strony rządu, mamy dezinformację". - Ta postawa oszustwa z czegoś wynika. I nie jest tylko właściwa dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proszę zauważyć, że to, co robi prokuratura, to, co robią służby specjalne podległe ministrowi spraw wewnętrznych, to jest oszukiwanie Polaków - zwrócił uwagę poseł KO.