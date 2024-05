Jakie frakcje są w Parlamencie Europejskim?

W Parlamencie Europejskim posłowie mogą należeć do ponadnarodowych grup politycznych (frakcji). Wchodzą do nich w zależności od poglądów politycznych, a nie narodowości. W dobiegającej końca kadencji PE mieliśmy 705 europosłów, w tym 52 z Polski, którzy należeli do siedmiu różnych frakcji lub pozostali niezrzeszeni. Najbardziej liczną frakcją na koniec kadencji była Europejska Partia Ludowa (EPL) z 177 europosłami. Na drugim miejscu był Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) z 140 członkami, a na kolejnych miejscach Renew Europe (102 członków), Zieloni (72 członków), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR) z 68 posłami, Tożsamość i Demokracja (ID) z 59 posłami i Grupa Lewicy z 37 członkami. 50 europosłów pozostało niezrzeszonymi.

Na poniższej grafice widać, jak europosłowie ze wszystkich państw "zasilali" poszczególne frakcje w PE. W przypadku Polski najwięcej europosłów mieliśmy w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - 27. W EPL mieliśmy 16 europosłów, w grupie Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów - siedmiu, w Renew Europe i Zielonych - po jednym.

Z kolei poniższa grafika pokazuje, które krajowe partie należały w dotychczasowej kadencji do poszczególnych frakcji.

Ilu będzie europosłów z poszczególnych państw?

Czerwcowe głosowanie zdecyduje o tym, jak będzie wyglądał rozkład miejsc w kolejnej kadencji PE. Warto przypomnieć, że liczba europosłów jest ustalana przed każdymi eurowyborami na podstawie liczby ludności. Nie może być ich jednak więcej niż 750 plus przewodniczący. O tym, jak ustala się liczbę europosłów, dokładniej pisaliśmy tutaj. W nadchodzącej kadencji najwięcej posłów będą mieć Niemcy - 96, a najmniej Cypr, Luksemburg i Malta - po 6.

Od jakiego wieku można głosować?

To niejedyne różnice między państwami. W UE mamy do czynienia też z różnymi regulacjami dotyczącymi minimalnego wieku, od jakiego można oddać głos. W większości państw będzie to 18. rok życia, ale w Grecji jest to 17. rok życia, a w Belgii, Niemczech, na Malcie i w Austrii wystarczy mieć skończone 16 lat.

Na poniższej mapie, po kliknięciu w dane państwo, można sprawdzić podstawowe informacje o danym kraju, takie jak data wstąpienia do UE, minimalny wiek głosowania i kandydowania, próg wyborczy, liczba mandatów w nadchodzącej kadencji czy liczba okręgów wyborczych.

Przypomnijmy, że w wyborach europejskich większość państw UE stanowi jeden okręg wyborczy. Polska, wraz z Belgią, Irlandią i Włochami, jest pod tym względem jednym z wyjątków na mapie Europy i jest podzielona na okręgi - w naszym kraju jest ich trzynaście. Do żadnego okręgu w Polsce nie jest odgórnie przypisana liczba mandatów do zdobycia i znana jest ona dopiero po zakończeniu głosowania. CZYTAJ WIĘCEJ O OKRĘGACH WYBORCZYCH W EUROWYBORACH

Ile osób będzie głosować w całej UE?

Parlament Europejski to jedyne na świecie ponadnarodowe zgromadzenie, które wybierane jest w sposób bezpośredni. W 2024 roku, według najnowszych dostępnych danych, uprawnionych do głosowania w całej UE w tych wyborach jest ponad 359 mln ludzi. Najwięcej w Niemczech - ponad 64,9 miliona wyborców. Na drugim miejscu są Francuzi - będzie mogło zagłosować ich ponad 49,7 miliona, a na trzecim Włosi z liczbą 47 milionów obywateli uprawnionych do głosowania. ILE OSÓB ZAGŁOSUJE W EUROWYBORACH?

