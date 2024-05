Głosowanie w wyborach do PE bez dowodu? Wystarczy telefon z odpowiednią aplikacją

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Jakie dokumenty należy zabrać z sobą do lokalu wyborczego? Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że nie musi to być dowód osobisty.

Tegoroczne wybory do europarlamentu zostaną przeprowadzone w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na ostatni z tych dni. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godz. 21:00. Oddać swój głos będzie mógł wówczas każdy, kto ukończył 18. rok życia i posiada prawo do głosowania. Przed pobraniem karty konieczne będzie jednak potwierdzenie swojej tożsamości. Tego można zaś dokonać przy pomocy dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej bądź innego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na identyfikację wyborcy. Ale nie tylko.

Wybory do europarlamentu 2024. Głosowanie z aplikacją mObywatel

Do potwierdzenia tożsamości w lokalu wyborczym posłużyć może także aplikacja mObywatel. "Masz tam swój #mDowód, który pokażesz komisji zamiast dowodu osobistego" - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. "Ważne wybory mogą być łatwiejsze!" - przekonuje.

Jak dodaje resort, aplikację mObywatel można też wykorzystać do sprawdzenia adresu lokalu wyborczego, do którego zostało się przypisanym. Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się do aplikacji swoim loginem i hasłem, a następnie przejść w zakładkę "wybory". Tam można znaleźć informacje o ważności swoich praw wyborczych, obwodzie głosowania, do którego jest się przypisanym na stałe, oraz miejscu głosowania w najbliższych wyborach.

Dane te sprawdzić można też w przeglądarce, po wejściu do serwisu mObywatel.gov.pl. By to zrobić, po zalogowaniu się - za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, certyfikatu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej czy aplikacji mobilnej mObywatel - należy wejść w zakładkę "Twoje dane", a następnie wybrać opcję "Centralny Rejestr Wyborców".

