Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach europejskich oraz potrzebę skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Dotyczy to wyborców z niepełnosprawnością oraz tych powyżej 60. roku życia. Termin upływa 27 maja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Wybranych zostanie wówczas 53 europosłów z Polski, którzy zasiądą w tej unijnej instytucji na pięcioletnią kadencję w latach 2024-2029.

Jeszcze przez tydzień, do 27 maja, można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Tego samego dnia upłynie również termin zgłaszania zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego przez wyborców z niepełnosprawnością oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym wyborcy posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania drogą korespondencyjną powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu. Można to zrobić w urzędzie ustnie, na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem albo telefonicznie w przypadku wyborcy z niepełnosprawnością. Zgłoszenie można wysłać również elektronicznie.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko, imię, numer PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wyborca z niepełnosprawnością powinien także dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca może wnioskować o dołączenie do pakietu wyborczego nakładek w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania. Pakiet wyborczy otrzyma od przedstawiciela Poczty Polskiej nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów. Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić, a następnie włożyć ją do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Należy również wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i włożyć je do koperty zwrotnej. Pakiet należy oddać przedstawicielowi Poczty Polskiej (jeśli wyborca zgłosił wcześniej potrzebę jego odbioru), ale można go także odnieść osobiście na pocztę przed dniem głosowania albo w dniu głosowania zanieść do obwodowej komisji wyborczej.

Jak zgłosić chęć skorzystania z bezpłatnego transportu

Wyborcy z niepełnosprawnością oraz powyżej 60. roku życia w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, mają również prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem.

Transport obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania do lokalu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania. W przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania może być to także transport z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego. Prawo to obejmuje również transport powrotny. Wyborcy z niepełnosprawnością, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Bezpłatny transport zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy i to jemu powinien zostać zgłoszony zamiar skorzystania z tego prawa. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię, numer PESEL (również ewentualnego opiekuna), oznaczenie miejsca zamieszkania lub pobytu, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres e-mail, jeśli wyborca je posiada. Najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania wyborca zostanie poinformowany o godzinie transportu.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl