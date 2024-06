Bezkonkurencyjni wśród najmłodszych wyborców

30,1 proc. wyborców w wieku 18-29 lat zagłosowało w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego na kandydatów Konfederacji - wynika z sondażu exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos. Badanie wskazuje na to, że co czwarty z najmłodszych wyborców oddał głos na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, a po ponad 15 procent - na PiS i Lewicę.