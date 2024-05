Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Obywatele Polski będą mogli wziąć w nich udział zarówno na terenie kraju, innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i państw, które nie należą do wspólnoty. By oddać głos za granicą, będą musieli jednak zadbać wcześniej o dopełnienie formalności. O czym muszą pamiętać?

W Polsce wyborcy głosują w wyborach do europarlamentu w obwodowych komisjach wyborczych - w miejscu, w którym są zameldowani na pobyt stały. Tam z urzędu są wpisani do spisu wyborców. Co jednak, gdy w dniu wyborów planują przebywać poza krajem lub na co dzień mieszkają za granicą? W takiej sytuacji mogą wziąć udział w głosowaniu na kilka sposobów.

Wybory do europarlamentu 2024. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Najprostszym jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Uprawnia ono do wzięcia udziału w wyborach w dowolnej komisji w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy bądź konsulacie. Termin na jego wniesienie upływa 6 czerwca.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowanie nie posiada swojego ujednoliconego wzoru. Wiele urzędów udostępnia jednak wyborcom przygotowane przez siebie wcześniej formularze. W przypadku gdy nie będą one dostępne, należy pamiętać, by we wniosku zawrzeć informacje o swoim imieniu, nazwisku i numerze PESEL oraz wyborach, podczas których planuje się wykorzystać wniosek. Dokument należy opatrzyć też własnoręcznym podpisem.

Złożenie wniosku nie wiąże się z jakąkolwiek opłatą - wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. Cała procedura zajmuje kilka minut. Co ważne, otrzymanego już zaświadczenia nie można zgubić. Wydanie tego dokumentu wiąże się bowiem z wykreśleniem z dotychczasowego spisu wyborców. Po odebraniu zaświadczenia wzięcie udziału w wyborach bez jego okazania nie będzie więc możliwe. Duplikaty czy odpisy zaświadczenia nie są wystawiane.

Wybory do europarlamentu 2024. Dopisanie się do spisu wyborców za granicą

W wyborach do Parlamentu Europejskiego można również zagłosować, dopisując się do spisu wyborców w jednym z zagranicznych obwodów głosowania. Tych w tym roku utworzono 295. Ich szczegółowy wykaz znajduje się tutaj. Termin na złożenie wniosku w tej sprawie upływa 4 czerwca.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby. Najprościej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej ewybory.msz.gov.pl. Wystarczy kliknąć w "rozpocznij rejestrację", dokonać wyboru odpowiedniej komisji, wypełnić informacje nt. swoich danych osobowych oraz danych adresowych i zatwierdzić chęć złożenia wniosku. Wniosek można też złożyć w formie papierowej. Wówczas należy osobiście bądź listownie przekazać go odpowiedniemu konsulowi. Istnieje także możliwość przesłania skanu bądź fotografii własnoręcznie podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej konsula.

Opisane powyżej kroki zezwalają na wzięcie udziału w wyborach zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i państwach nienależących do UE. Po zastosowaniu się do nich wyborca będzie mógł oddać głos na kandydatów startujących z Polski, a konkretniej z okręgu numer 4.

Osoby, które na stałe mieszkają w innym państwie członkowskim UE, mogą też głosować na kandydatów z list tego państwa. Wcześniej muszą jednak dopełnić formalności wymaganych prawem tego kraju. Co ważne, głos w wyborach mogą oddać tylko raz.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: PAP, TVN24.pl