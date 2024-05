Aż o pięć milionów więcej Niemców będzie mogło zagłosować w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego względem poprzednich wyborów z 2019 roku. To skutek między innymi obniżenia minimalnego wieku, od jakiego można głosować, do 16. roku życia. Łącznie uprawnionych do głosowania będzie w tym kraju niemal 65 milionów ludzi. A jak sytuacja wygląda w innych państwach Unii Europejskiej?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę 9 czerwca. Łącznie obywatele 27 państw UE wybiorą 720 europosłów, z czego 53 wybiorą Polacy. Polskie partie polityczne zaprezentowały już listy kandydatów we wszystkich trzynastu okręgach.

Ile osób zagłosuje w eurowyborach?

Jak wynika z opublikowanych na początku kwietnia przez Eurostat danych, pochodzących z krajowych urzędów statystycznych, w dniu wyborów najwięcej osób uprawnionych do głosowania będą mieć Niemcy - ponad 64,9 milionów wyborców. Na drugim miejscu są Francuzi - będzie mogło zagłosować ich ponad 49,7 miliona, a na trzecim Włosi z liczbą 47 milionów obywateli uprawnionych do głosowania.

Jednocześnie w Niemczech największa będzie też liczba wyborców, którzy w wyborach europejskich zagłosują po raz pierwszy w życiu, ponieważ od ostatnich wyborów w 2019 roku osiągnęli minimalny wiek do głosowania - to aż ponad 5,1 miliona głosujących. Warto przypomnieć, że w 2023 roku Berlin obniżył minimalny wiek, od którego można głosować, i europosłów będą wybierać już 16-latkowie. Udział młodych, którzy zagłosują po raz pierwszy, względem wszystkich uprawnionych do głosowania w Niemczech wyniesie 7,9 proc. Wyższy będzie jednak w Belgii i Francji - odpowiednio 9,7 i 8 proc.

Przypomnijmy, że w Belgii, ale i Austrii oraz na Malcie, tak jak w Niemczech, można głosować już od 16. roku życia. Z kolei Grecy mogą głosować od 17. roku życia. W pozostałych państwach jest to 18 lat. W dodatku w czterech państwach - Belgii, Luksemburgu, Bułgarii i Grecji - głosowanie jest obowiązkowe.

Poniżej prezentujemy liczby osób uprawnionych do głosowania w danym kraju i liczbę osób, które spośród nich będą mogły zagłosować po raz pierwszy:

Niemcy: 64,9 mln // 5,1 mln Francja: 49,7 mln // 4 mln Włochy: 47 mln // 2,8 mln Hiszpania: 37,9 mln // 2,2 mln Polska: 32 mln // brak danych Rumunia: 18,9 mln // 1 mln Holandia: 13 mln // brak danych Portugalia: 10,9 mln // 641,8 tys. Grecja: 9,7 mln // 465,2 tys. Belgia: 8,5 mln // 829,9 tys. Czechy: 8,5 mln // 500 tys. Szwecja: 7,9 mln // 560,4 tys. Węgry: 7,9 mln // 481,8 tys. Austria: 7 mln // 401,9 tys. Bułgaria: 6,2 mln // 348,7 tys. Finlandia: 4,6 mln // 325 tys. Dania: 4,5 mln // 322,1 tys. Słowacja: 4,4 mln // 260,5 tys. Irlandia: 3,4 mln // brak danych Chorwacja: 3,3 mln // 190 tys. Litwa: 2,4 mln // 126,2 tys. Słowenia: 1,6 mln // 89,3 tys. Łotwa: 1,5 mln // 105 tys. Estonia: 981,1 tys. // 70,2 tys. Cypr: 662,4 tys. // 36,8 tys. Luksemburg: 488,4 tys. // brak danych Malta: 369,4 tys. // 20 tys.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego frekwencja jest ważna?

W poprzednich eurowyborach frekwencja w całej UE wyniosła 50,66 proc. Najwyższa była w Belgii (88,47 proc.), Luksemburgu (84,24 proc.) i na Malcie (72,7 proc.), a najniższa w Słowacji (24,74 proc.), Czechach (28,72 proc.) i Słowenii (28,89 proc.). W Polsce wyniosła 45,68 proc.

W przypadku Polski w wyborach do PE stosuje się dwie metody przeliczania głosów na mandaty - D'Hondta i Hare’a-Niemeyera. Obliczenia stosuje się w odniesieniu do skali całego kraju, ale i poszczególnych okręgów. Na obu etapach uwzględniana jest liczba oddanych głosów na dany komitet, dlatego w tym głosowaniu frekwencja może być szczególnie istotna. Do uzyskania mandatów przez dany komitet konieczne jest połączenie zarówno dużej liczby głosujących na ten komitet w danym okręgu, jak i duże poparcie w innych okręgach.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: Eurostat, tvn24.pl