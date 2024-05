czytaj dalej

W poniedziałek w południe w liceum w Grodzisku Mazowieckim wybuchł pożar. Zapalił się dach obiektu. Do zdarzenia doszło podczas egzaminu maturalnego, który został przerwany. Ewakuowano uczniów i nauczycieli, łącznie około 60 osób. Pożar nie jest jeszcze opanowany. Strażacy gaszą go z zewnątrz, ale także w środku budynku. Jak szacują, akcja może potrwać nawet do wieczora.