Przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego utworzono 31 830 obwodów do głosowania, w tym 299 za granicą. 40 komitetów wyborczych wystawiło kandydatów na europosłów - poinformował szef PKW Sylwester Marciniak na konferencji przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Będzie ona obowiązywać od północy z piątku na sobotę do godziny 21 w niedzielę. Marciniak zapytany, kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów, odpowiedział, że "mamy nadzieję, że w poniedziałek, ale trudno powiedzieć w tej chwili, o której godzinie".

Podczas piątkowej konferencji szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w całej Polsce utworzono 31 830 obwodów do głosowania, w tym 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębnych. Za granicą utworzono 299 obwodów do głosowania, zaś na statkach - siedem.

Marciniak przekazał, że liczba wyborców to 28 milionów 952 tysiące 443 osoby, 4 237 osób zdecydowało się głosować korespondencyjnie, a za pośrednictwem pełnomocnika - 13 079. Wydano też 158 990 zaświadczeń o prawie do głosowania.

Szef PKW Sylwester Marciniak TVN24

40 komitetów wyborczych

Szef PKW powiedział, że PKW przyjęła łącznie 43 zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. W przypadku dwóch odmówiono przyjęcia, a jeden komitet został rozwiązany. - Łącznie mamy więc 40 komitetów wyborczych - wskazał. 27 z nich to komitety wyborcze partii politycznych, cztery to komitety koalicyjne, a dziewięć to komitety wyborcze wyborców.

Jak mówił Marciniak, komitety zgłosiły 1019 kandydatów.

Wśród kandydatów 53 procent stanowią mężczyźni, a 47 procent kobiety. Najstarszy kandydat, który wystartuje na Pomorzu, ma 88 lat, zaś najmłodszy, który wystartuje w okręgu obejmującym województwo kujawsko-pomorskie, ma 21 lat. Średnia wieku kandydatów wynosi 48 lat.

Marciniak przypomniał również, że łącznie w całej UE wybieranych jest 720 posłów w 27 osobnych procesach wyborczych, a dla Polski - świętującej w tym roku 20. rocznicę wstąpienia do Unii - są to piąte wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybieranych będzie 53 europosłów.

Cisza wyborcza

Szef PKW odniósł się do kwestii ciszy wyborczej. Rozpocznie się ona o północy z piątku na sobotę i potrwa do zakończenia głosowania, do godziny 21 w niedzielę.

Przypomniał, że "zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione".

- Oczywiście agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Konsekwencją uznania przez ustawodawcę konieczności zachowania tak zwanej ciszy wyborczej są przepisy karne i tu tego typu naruszenie ciszy wyborczej podlega karze grzywny - mówił.

Parlament Europejski 2024-2029 PAP

Kiedy wyniki wyborów?

Marciniak zapytany, kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów, odpowiedział, że "mamy nadzieję, że w poniedziałek, ale trudno powiedzieć w tej chwili, o której godzinie".

Autorka/Autor:js/adso

Źródło: TVN24, PAP